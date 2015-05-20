Defesas Civis da Grande Vitória registram alagamentos; na capital, parte de rua desabou após chuva

Parte do asfalto desabou na Avenida Maruípe Velha, no bairro Santa Cecília, em Vitória, após um muro de um terreno baldio cair na tarde desta terça-feira (19). Uma moradora do local, que preferiu não se identificar, informou que ouviu um barulho ao sair para trabalhar e já imaginou que fosse o muro caindo. Ela ainda contou que cada pilastra que segura o muro foi rompendo uma de cada vez e, quando a última pilastra quebrou, o muro caiu e desceu a calçada e parte do asfalto. Uma árvore despencou em cima dos fios da rede elétrica.Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o coordenador da Defesa Civil de Vitória, Jonathan Rocha, informou que uma equipe de geologia foi ao local para fazer uma análise se a via pode desabar totalmente ou não. Ouça: