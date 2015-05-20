Defesas Civis da Grande Vitória registram alagamentos; na capital, parte de rua desabou após chuva

Parte do asfalto desabou na Avenida Maruípe Velha, no bairro Santa Cecília, em Vitória, após um muro de um terreno baldio cair na tarde desta terça-feira (19). Uma moradora do local, que preferiu não se identificar, informou que ouviu um barulho ao sair para trabalhar e já imaginou que fosse o muro caindo. Ela ainda contou que cada pilastra que segura o muro foi rompendo uma de cada vez e, quando a última pilastra quebrou, o muro caiu e desceu a calçada e parte do asfalto. Uma árvore despencou em cima dos fios da rede elétrica.Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o coordenador da Defesa Civil de Vitória, Jonathan Rocha, informou que uma equipe de geologia foi ao local para fazer uma análise se a via pode desabar totalmente ou não. Ouça:
Entrevista - Fábio Botacin - Jonatan Ribeiro - 19-05-15
Em Cariacica, o coordenador de Operações da Defesa Civil da cidade, Alexandre Ribeiro, informou que houve muita água acumulada em regiões baixas, como Jardim América, mas o acompanhamento mais próximo ocorreu em bairros como Piranema e Porto de Santana. Ouça como ficou a situação da cidade:
Entrevista - Fábio Botacin - Alexandre Ribeiro
Já no município da Serra, o diretor da Defesa Civil, capitão Olimar Rosa da Silva, disse que a cidade não teve problemas com a chuva, mesmo nos períodos mais fortes. Houve chamados e acompanhamento sobre a situação de Anchieta III por conta dos canais construídos para combater o incêndio na turfa:
Entrevista - Fábio Botacin - Capitão Olimar - 19-05-15
E em Vila Velha, o assessor especial da Defesa Civil municipal, coronel Paulo César Lima, informou que um dos grandes pontos de alagamentos foi registrado em Alvorada e que, com a maré em vazante no final da tarde, a situação não despertava preocupação:
Entrevista - Fábio Botacin - Coronel Paulo Cesar - 19-05-15