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Caso Kevinn

Defesa de médicas nega omissão no atendimento a jovem que morreu na porta de hospital

Em entrevista, o advogado Jovacy Peter Filho disse que as plantonistas irão se defender das acusações

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 11:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 mai 2022 às 11:20
Kevinn Belo Tomé da Silva, de 16 anos, morreu neste sábado (30)
Kevinn Belo Tomé da Silva, de 16 anos, morreu neste sábado (30) Crédito: Acervo pessoal
Após o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, apontar que houve omissão de socorro e negligência médica no atendimento ao adolescente Kevinn Belo Tomé da Silva, de 16 anos, que morreu após esperar por cerca de quatro horas dentro de uma ambulância na porta do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, o advogado das médicas que estavam no plantão, Jovacy Peter Filho, nega que as profissionais tenham deixado de assistir ao paciente. 
Em entrevista a CBN Vitória nesta terça-feira (3), o advogado de defesa fez um relato sobre o que aconteceu entre a meia-noite e às quatro da madrugada do último sábado (30), tempo em que o o jovem de 16 anos ficou na espera, sem conseguir entrar no hospital. Jovacy Peter Filho alega que na emergência não havia respirador disponível para dar suporte ao paciente que estava em estado grave. O advogado reforçou que a partir daí, houve uma corrida das profissionais para tentar ajudá-lo. No entanto, quando houve a melhora de um outro paciente internado e que pudesse ceder o respirador para Kevinn, ele tinha acabado de vir a óbito. 
Fernanda Queiroz entrevista Jovacy Peter Filho - 03/05/2022
Ouça também: Nésio: "houve negligência e omissão de socorro no caso do jovem que morreu após esperar 4 horas por atendimento"

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