Defesa da Eco 101 sobre questionamentos do TCU já está em análise

Defesa da concessionária Eco 101 sobre questionamentos do Tribunal de Contas da União já está em análise por técnicos do órgão. Em entrevista à CBN, o secretário de Infraestrutura de Rodovias do TCU, Luiz Fernando Ururahy, disse que a análise deve estar concluída em breve, já que no próximo mês a concessionária deverá encaminhar à ANTT pedido de reajuste contratual. O TCU questiona investimentos não executados, atraso no cronograma de intervenções e superestimativa da tarifa de pedágio. O aumento do preço do pedágio pode ser barrado pelo tribunal.