Defesa da Eco 101 sobre questionamentos do TCU já está em análise

Defesa da concessionária Eco 101 sobre questionamentos do Tribunal de Contas da União já está em análise por técnicos do órgão. Em entrevista à CBN, o secretário de Infraestrutura de Rodovias do TCU, Luiz Fernando Ururahy, disse que a análise deve estar concluída em breve, já que no próximo mês a concessionária deverá encaminhar à ANTT pedido de reajuste contratual. O TCU questiona investimentos não executados, atraso no cronograma de intervenções e superestimativa da tarifa de pedágio. O aumento do preço do pedágio pode ser barrado pelo tribunal.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Fernando Ururahy - 19-04-17
Em nota a concessionária ECO 101 nega atraso no cronograma original de obras e afirma que o cronograma está em revisão pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. A definição do valor da tarifa de pedágio é feita anualmente pela ANTT por meio de cálculo do equilíbrio econômico-financeiro da concessão, de modo que o valor é recalculado para atender os parâmetros do edital.