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ENTREVISTA

Defesa da Eco 101 sobre questionamentos do TCU já está em análise

O secretário de Infraestrutura de Rodovias do TCU, Luiz Fernando Ururahy, disse que a análise deve estar concluída em breve

Publicado em 19 de Abril de 2017 às 13:39

Publicado em 

19 abr 2017 às 13:39
Defesa da concessionária Eco 101 sobre questionamentos do Tribunal de Contas da União já está em análise por técnicos do órgão. Em entrevista à CBN, o secretário de Infraestrutura de Rodovias do TCU, Luiz Fernando Ururahy, disse que a análise deve estar concluída em breve, já que no próximo mês a concessionária deverá encaminhar à ANTT pedido de reajuste contratual. O TCU questiona investimentos não executados, atraso no cronograma de intervenções e superestimativa da tarifa de pedágio. O aumento do preço do pedágio pode ser barrado pelo tribunal.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Fernando Ururahy - 19-04-17
Em nota a concessionária ECO 101 nega atraso no cronograma original de obras e afirma que o cronograma está em revisão pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. A definição do valor da tarifa de pedágio é feita anualmente pela ANTT por meio de cálculo do equilíbrio econômico-financeiro da concessão, de modo que o valor é recalculado para atender os parâmetros do edital.

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