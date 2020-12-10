Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

148,8MM DE CHUVA

Defesa Civil vai fazer levantamento do alagamento em Laranjeiras

Quem detalha a situação é o diretor da Defesa Civil da Serra, Antônio Carlos Coutinho

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 16:36

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

10 dez 2020 às 16:36
Alagamento na BR 101 na altura do bairro Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Sergio de Araujo Junior
A Serra registrou o maior acumulado de chuva em 24 horas, de acordo com o boletim da Defesa Civil Estadual divulgado às 11h desta quinta-feira (10). Foram 148,8mm de chuva no município, que permanece sob risco hidrológico. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor da Defesa Civil da Serra, Antônio Carlos Coutinho, afirmou que o órgão fará um levantamento do alagamento na região de Laranjeiras, uma das mais afetadas pela chuva. Ele apontou ainda que a concessionária Eco101, que administra a rodovia federal no Espírito Santo, deveria prover melhorias no escoamento das águas na região da BR-101 em Laranjeiras, visto que já foi notificada por situações semelhantes. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Antonio Coutinho - 10-12-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Um alerta sobre o encolhimento industrial do Espírito Santo
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados