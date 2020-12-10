Defesa Civil vai fazer levantamento do alagamento em Laranjeiras

A Serra registrou o maior acumulado de chuva em 24 horas, de acordo com o boletim da Defesa Civil Estadual divulgado às 11h desta quinta-feira (10). Foram 148,8mm de chuva no município, que permanece sob risco hidrológico. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor da Defesa Civil da Serra, Antônio Carlos Coutinho, afirmou que o órgão fará um levantamento do alagamento na região de Laranjeiras, uma das mais afetadas pela chuva. Ele apontou ainda que a concessionária Eco101, que administra a rodovia federal no Espírito Santo, deveria prover melhorias no escoamento das águas na região da BR-101 em Laranjeiras, visto que já foi notificada por situações semelhantes. Ouça a entrevista completa: