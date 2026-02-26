Defesa Civil: Sul do ES reúne maior área de risco para desastres com chuvas

O Inmet emitiu um alerta de chuvas intensas em todo o Estado pelo menos até o dia 1°de março. Mas o que mais preocupa não é apenas o volume de água, e sim onde ela cai. A Defesa Civil do Estado faz o monitoramento das áreas de risco e emite alertas aos municípios quando necessário. A Chefe do Departamento de Prevenção da Defesa Civil Estadual, Major Lorena Rezende, explica como o Estado se prepara para evitar tragédias, como funciona o monitoramento dessas áreas e o que deve ser feito em caso de emergência. Ouça a conversa completa!