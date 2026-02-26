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Defesa Civil: Sul do ES reúne maior área de risco para desastres com chuvas

Ouça detalhes na entrevista com a chefe do Departamento de Prevenção da Defesa Civil Estadual, Major Lorena Rezende

Publicado em 26 de Fevereiro de 2026 às 10:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 fev 2026 às 10:56
Mimoso do Sul ficou destruída após as fortes chuvas que atingiram não só o município, mas também todo o Sul do Es.
Mimoso do Sul ficou destruída após as fortes chuvas que atingiram não só o município, mas também todo o Sul do Es. Crédito: Bernardo Bracony
O Inmet emitiu um alerta de chuvas intensas em todo o Estado pelo menos até o dia 1°de março. Mas o que mais preocupa não é apenas o volume de água, e sim onde ela cai. A Defesa Civil do Estado faz o monitoramento das áreas de risco e emite alertas aos municípios quando necessário. A Chefe do Departamento de Prevenção da Defesa Civil Estadual, Major Lorena Rezende, explica como o Estado se prepara para evitar tragédias, como funciona o monitoramento dessas áreas e o que deve ser feito em caso de emergência. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernada Queiroz - Major Lorena Rezende - 26-02-26.mp3

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