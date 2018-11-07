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ENTREVISTAS

Defesa Civil: nove ocorrências registradas no ES e alerta de vendaval

A Defesa Civil emitiu no início desta tarde um alerta de vendaval para o Espírito Santo e indicou que pessoas ficassem distantes de placas e árvores

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 18:40

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

07 nov 2018 às 18:40
Desde o início da semana, uma frente fria trouxe muita chuva para o Espírito Santo. Até a manhã desta quarta-feira (07) foram registradas nove ocorrências, sendo três na Grande Vitória e outras seis na região Norte e Noroeste. A Defesa Civil emitiu no início desta tarde um alerta de vendaval para o Espírito Santo e indicou que pessoas ficassem distantes de placas e árvores. Confira mais orientações em uma entrevista com o coordenador de comunicação da Defesa Civil Estadual, o tenente-coronel Carlos Wagner Borges.
Entrevista - Fabio Botacin - Tenente Carlos Wagner - 07-11-18.mp3

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