Defesa Civil fala sobre os alagamentos de Vila Velha após chuva

A forte chuva que caiu na Grande Vitória e em cidades do Espírito Santo entre a tarde e a noite desta terça-feira (31) causou alagamentos em alguns pontos do Estado. Além disso, por conta da chuva, motoristas relataram trânsito intenso em algumas avenidas. Em pontos da cidade, como a Avenida Luciano das Neves, e em bairros como Itapoã era possível ver água acumulada. Após as fortes chuvas, o coordenador da Defesa Civil de Vila Velha, Augusto Bandeira, detalha o trabalho de monitoramento pela cidade.