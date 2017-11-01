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Defesa Civil fala sobre os alagamentos de Vila Velha após chuva

Em pontos da cidade, como a Avenida Luciano das Neves, e em bairros como Itapoã era possível ver água acumulada

Publicado em 01 de Novembro de 2017 às 18:51

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

01 nov 2017 às 18:51
A forte chuva que caiu na Grande Vitória e em cidades do Espírito Santo entre a tarde e a noite desta terça-feira (31) causou alagamentos em alguns pontos do Estado. Além disso, por conta da chuva, motoristas relataram trânsito intenso em algumas avenidas. Em pontos da cidade, como a Avenida Luciano das Neves, e em bairros como Itapoã era possível ver água acumulada. Após as fortes chuvas, o coordenador da Defesa Civil de Vila Velha, Augusto Bandeira, detalha o trabalho de monitoramento pela cidade.
Entrevista - Fabio Botacin - Augusto Bandeira - 01-11-17.mp3

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