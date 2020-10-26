Defesa Civil explica que região da Gruta da Onça não é área de risco

No último sábado (24), uma casa - onde estava uma criança de seis anos, a mãe e avó - foi atingida por uma pedra que rolou do alto de um morro no Centro de Vitória. O acidente aconteceu na Rua Barão de Monjardim, próximo ao Parque Municipal da Gruta da Onça. No domingo (25), por conta das chuvas mais intensas, a Defesa Civil de Vitória chegou a emitir um alerta de deslizamento para as áreas de risco de 22 bairros da Capital. De acordo com o órgão, tinha a possibilidade de deslizamento de terra e/ou rolamento de rochas nas áreas de risco. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o coordenador da Defesa Civil da prefeitura de Vitória, Jonathan Jantorno, trouxe mais detalhes sobre o cenário na Capital. Ele explica que a região da Gruta da Onça não está entre as áreas de risco da cidade e que os imóveis atingidos estão muito próximo da encosta e as condições do solo encharcado levaram ao carregamento de terra e pedra. Ouça!