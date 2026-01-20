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Vem chuva forte por aí!

Defesa Civil emite alerta de 'chuva excepcional' para o ES até quarta-feira (21)

O Cel Benício Ferrari Júnior, Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, explica o aviso meteorológico

Publicado em 20 de Janeiro de 2026 às 12:18

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

20 jan 2026 às 12:18
Chuva
Chuva da tarde desta segunda (19), na Terceira Ponte. Crédito: Carlos Alberto Silva
A Defesa Civil do Espírito Santo emitiu um alerta de instabilidade atmosférica com risco de ‘chuva excepcional’ para o ES até quarta-feira (21). Segundo os dados, em dois dias pode chover cerca de 250 ml, o equivalente a um mês, em algumas cidades das regiões Serrana, Caparaó, Central e Grande Vitória. Para se ter uma ideia, 70 das 78 cidades capixabas têm media de 200 ml de chuva para todo o mês de janeiro. E vale ressaltar que, após a expectativa desse volume, todo o território capixaba continuará nos riscos moderado a alto de tempo severo. A previsão meteorológica começou na segunda-feira (19) e vai domingo (25). Acompanhe as explicações do Coronel Benício Ferrari Júnior, Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Coronel Benício Ferrari - 20-01-26.mp3

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