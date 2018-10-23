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Defesa Civil detalha situação em Meaípe com maré alta

Publicado em 23 de Outubro de 2018 às 19:25

Publicado em 

23 out 2018 às 19:25
Os ventos fortes acompanhados de chuva do último sábado (20) pioraram a situação da praia de Meaípe, em Guarapari, que já vem sofrendo com a maré alta e a erosão. É possível ver destroços do muro que caiu e árvores tombadas na rua e, com essa realidade, a movimentação de turistas no local fica prejudicada. Parte do muro de contenção antigo da praia caiu e duas castanheiras podem também cair a qualquer momento.
A Defesa Civil de Guarapari informou que já esteve no local no sábado adotando as medidas de segurança competentes ao caso, com o isolamento da região afetada. No domingo (21) as chuvas fortes cessaram, não houve avanço do mar ou rajadas de ventos, mas o local segue interditado. A área segue isolada e sendo monitorada pela Defesa. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Romildo Scalzer, Coordenador da Defesa Civil de Guarapari, detalha a situação no local. Confira!
Entrevista - John Gomes - Romildo Scalzer - 23-10-18.mp3

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