Defesa Civil detalha situação em Meaípe com maré alta

Os ventos fortes acompanhados de chuva do último sábado (20) pioraram a situação da praia de Meaípe, em Guarapari, que já vem sofrendo com a maré alta e a erosão. É possível ver destroços do muro que caiu e árvores tombadas na rua e, com essa realidade, a movimentação de turistas no local fica prejudicada. Parte do muro de contenção antigo da praia caiu e duas castanheiras podem também cair a qualquer momento.