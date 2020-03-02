Defesa Civil atende a 130 ocorrências em Cariacica

O município de Cariacica registrou 130 ocorrências por causa da chuva forte que atingiu a Grande Vitória na noite deste domingo (01). Segundo o prefeito Geraldo Luzia Júnior, o Juninho, a Defesa Civil atendeu a ocorrências de desabamento de casas, do muro de uma igreja e vários pontos de alagamentos, principalmente nas rodovias José Sette, Leste-Oeste, entorno da BR-262 e em Campo Grande. O bairro Vila Rica também foi muito afetado. Um homem de 50 anos morreu ao tentar socorrer um amigo ilhado em Sertão Velho. O carro dele foi arrastado em um córrego. Os atendimentos da Defesa Civil continuam e a prefeitura realiza a limpeza de valões e monitoramento do nível do rio Formate. Não há desabrigados ou desalojados na cidade. Confira.