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CHUVA FORTE

Defesa Civil atende a 130 ocorrências em Cariacica

Município registrou vários pontos de alagamentos, além de danos estruturais em casas e comércio

Publicado em 02 de Março de 2020 às 16:06

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

02 mar 2020 às 16:06
O município de Cariacica registrou 130 ocorrências por causa da chuva forte que atingiu a Grande Vitória na noite deste domingo (01). Segundo o prefeito Geraldo Luzia Júnior, o Juninho, a Defesa Civil atendeu a ocorrências de desabamento de casas, do muro de uma igreja e vários pontos de alagamentos, principalmente nas rodovias José Sette, Leste-Oeste, entorno da BR-262 e em Campo Grande. O bairro Vila Rica também foi muito afetado. Um homem de 50 anos morreu ao tentar socorrer um amigo ilhado em Sertão Velho. O carro dele foi arrastado em um córrego. Os atendimentos da Defesa Civil continuam e a prefeitura realiza a limpeza de valões e monitoramento do nível do rio Formate. Não há desabrigados ou desalojados na cidade. Confira.
Entrevista - Lucas Valadão - Prefeito Juninho - 02-03-20

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