Defesa Civil amplia pluviômetros para melhorar previsão de desastres naturais

Alagamento na Avenida Francelina Setúbal, em Itapoã Crédito: Fernando Madeira

Com o objetivo de melhorar a previsão de desastres naturais em Vila Velha, a prefeitura iniciou a instalação de 22 pluviômetros e 10 estações meteorológicas em todas as regiões da cidade. O serviço está previsto para ser concluído nesta quinta-feira (2). Com a instalação da rede de pluviômetros automáticos, além de outros nove equipamentos já existentes do Centro Nacional de Monitoramento e Desastres (Cemaden), Vila Velha passará a contar com um total de 41 aparelhos.

O objetivo, segundo a administração municipal, é ampliar o monitoramento do volume de chuvas no município a fim de melhorar, ainda mais, a previsão de desastres naturais e reduzir os danos socioeconômicos e ambientais. Os equipamentos estão sendo instalados em locais descobertos onde não haja obstáculos, como árvores e prédios que possam interferir nas medições da quantidade de chuva captada.

Segundo o secretário de Proteção e Defesa Civil, coronel Marcelo D’Isep, "o sistema, que começa a operar no início de abril, possibilitará ao município realizar uma prevenção mais precisa contra os efeitos das chuvas em toda a cidade”. O pluviômetro é um aparelho meteorológico usado para recolher e medir, em milímetros, a quantidade de chuva durante um determinado tempo e local. Os equipamentos, que não necessitam de energia elétrica para funcionar, enviam os dados de forma automática. Ouça a conversa completa!