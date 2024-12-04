Defesa Civil Alerta: sistema começa a funcionar no ES

Sistema "Defesa Civil Alerta" Crédito: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

A partir de agora, será possível receber no seu celular uma mensagem de alerta quando houver ameaça imediata à vida em áreas de risco de desastres naturais. Seja alagamentos, enxurradas, enchentes, deslizamentos de terra ou vendavais. O alerta traz informações do que está prestes a acontecer, além de orientações do que fazer para se proteger. O sistema "Defesa Civil Alerta" foi lançado em agosto e a partir desta quinta-feira (04), passa a ser ampliado para os Estados das regiões sul e sudeste.

Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel Scharlyston Paiva, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Scharlyston Paiva - 04-12-24

QUEM VAI EMITIR ESSE ALERTA?

Quem decide quando os alertas devem ser enviados é a Defesa Civil estadual, que, baseado no monitoramento constante, pode enviar os alertas em tempo real.

QUEM VAI RECEBER ESSE ALERTA?

Todas as pessoas que possuírem um aparelho lançado a partir de 2020 com tecnologia 4G ou 5G que estiverem numa área de risco no momento da emissão poderá receber o alerta.

MAS COMO FUNCIONA ESSE ALERTA?

Uma notificação em forma de POP-UP aparecerá sobreposta ao conteúdo que está sendo acessado no celular e permanecerá na tela até o usuário clicar para fechar. Garantindo assim, que o aviso seja percebido. A depender da gravidade do alerta, também será emitido um sinal sonoro similar a uma sirene.

COMO É ESSA MENSAGEM?

A mensagem vai trazer informações sobre o endereço e o risco do que está prestes a acontecer, além de orientações do que fazer para se proteger.

QUAIS OS TIPOS DE ALERTAS?

Existem 2 tipos de alertas, o EXTREMO e o SEVERO. O primeiro, é o nível máximo de alerta, caracterizado por ameaças extremas à vida e a população precisa adotar medidas de autoproteção naquele exato momento. Já o segundo, não é imediato, mas indica a necessidade de medidas de proteção. Nos casos leves os alertas continuam sendo emitidos pelas ferramentas já existentes, SMS, boletins, meios de comunicação, etc.

TENHO QUE PAGAR, BAIXAR APLICATIVO OU FAZER ALGUM CADASTRO PARA RECEBER?

Não! É um serviço gratuito! O Defesa Civil Alerta utiliza um sistema de emergência sem fio com transmissão via telefonia celular. O aviso é disparado pelas torres de transmissão que cobrem a área mapeada pelas equipes da Defesa Civil.

ELE TAMBÉM EMITE SOM?

Sim! O sinal sonoro é importante para garantir maior eficiência do alerta extremo em uma situação de risco. Em caso de alerta severo, o sinal sonoro será apenas um beep similar do SMS.

QUANDO MEU CELULAR NÃO RECEBERÁ O ALERTA?

Quando o aparelho estiver em modo avião, quando não estiver conectado à rede móvel 4G ou 5g. somente conectado a uma rede Wi-fi e quando estiver fora da área de cobertura.

ESSE ALERTA SUBSTITUI AQUELES ENVIADOS POR SMS?

Não! O Defesa Civil Alerta complementa os que já existem. Bem como as formas tradicionais como carros de som e auto falantes, sinos de igrejas, rádios, sirenes, etc.