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Defesa Civil alerta para tempo severo com chuva forte no ES

Ouça detalhes na entrevista com Daniel Alves Zandonadi, chefe do Departamento de Integração da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 11:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 nov 2022 às 11:22
Primavera começa com chuva e ventos fortes no Espírito Santo
Chuva e ventos fortes no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Vai chover forte em praticamente todo o Espírito Santo entre esta sexta-feira (25) e o dia 1º de dezembro. Em alguns dias desta semana, a Defesa Civil Estadual alerta para acumulados que podem chegar a 400mm e em determinadas regiões deve ter quantidade de chuva com impacto excepcional. Ouça detalhes na entrevista com Daniel Alves Zandonadi, chefe do Departamento de Integração da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil
Entrevista - Fernanda Queiroz - Daniel Alves Zandonadi - 25-11-22.mp3

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