Defesa Civil alerta para tempo severo com chuva forte no ES

Vai chover forte em praticamente todo o Espírito Santo entre esta sexta-feira (25) e o dia 1º de dezembro. Em alguns dias desta semana, a Defesa Civil Estadual alerta para acumulados que podem chegar a 400mm e em determinadas regiões deve ter quantidade de chuva com impacto excepcional. Ouça detalhes na entrevista com Daniel Alves Zandonadi, chefe do Departamento de Integração da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil