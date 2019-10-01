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ALERTA METEOROLÓGICO

Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos de encostas na Serra

Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador da Defesa Civil da Serra, Antônio Carlos Coutinho, explicou que há expectativa de chuva para esta terça-feira (01) com acumulado de 10mm

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 11:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 out 2019 às 11:41
Um alerta meteorológico foi emitido pela Defesa Civil para o município da Serra e avisa para risco de deslizamento em áreas de encostas localizadas nos bairros Jardim Carapina, José de Anchieta II e III, Vista da Serra I, Serra Dourada e região de São João, em Nova Almeida. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador da Defesa Civil da Serra, Antônio Carlos Coutinho, explicou que há expectativa de chuva para esta terça-feira (01) com acumulado de 10mm. Segundo ele, não há risco de enchente, mas o risco de deslizamento de encostas existe, principalmente em moradias que foram construídas em situação irregular. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Antonio Carlos Coutinho - 01-10-19

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