Defesa Civil: alerta máximo para chuvas no Espírito Santo

Bombeiros e Defesa Civil Estadual estão em alerta máximo para o Espírito Santo por conta da chuva. De acordo com o coordenação de comunicação da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Carlos Wagner Borges, foram canceladas as férias de militares para ajudar no atendimento às ocorrências. O número de alertas meteorológicos emitidos por conta dos temporais desta semana já se iguala ao período de 2013, quando ocorreram as enchentes. A situação nesta sexta-feira (09) mais preocupante é em Aracruz, onde o rio que corta a cidade transbordou. No local há aproximadamente 50 pessoas desalojadas e desabrigadas.