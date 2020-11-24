Defensoria explica redução de 50% nas mensalidades do ensino infantil

Em decisão divulgada na última quarta-feira (18), a 6ª Vara Cível de Vitória indicou que pais de alunos de escolas particulares de educação infantil deverão ter desconto de 50% na mensalidade, em virtude da suspensão das aulas durante a pandemia do novo coronavírus. A medida é resultado da Ação Civil Pública proposta em julho pelo Núcleo de Direitos Humanos e da Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES).