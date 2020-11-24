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ENTREVISTA

Defensoria explica redução de 50% nas mensalidades do ensino infantil

Ouça a entrevista do coordenador de Direitos Humanos da Defensoria Pública, Victor Oliveira Ribeiro, à CBN Vitória

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 16:24

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

24 nov 2020 às 16:24
Sala de aula Crédito: Pixabay
Em decisão divulgada na última quarta-feira (18), a 6ª Vara Cível de Vitória indicou que pais de alunos de escolas particulares de educação infantil deverão ter desconto de 50% na mensalidade, em virtude da suspensão das aulas durante a pandemia do novo coronavírus. A medida é resultado da Ação Civil Pública proposta em julho pelo Núcleo de Direitos Humanos e da Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES).
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o defensor público Victor Oliveira Ribeiro, coordenador de Direitos Humanos da Defensoria Pública, detalhou a ação e a decisão judicial. Em publicação na Internet, a Defensoria explicou que as escolas não devem cobrar mensalidade das atividades extracurriculares ou daquelas impossíveis de serem ministradas de forma não presencial. Ouça:
Entrevista - Fábio Botacin - Victor Oliveira Ribeiro - 24-11-20

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