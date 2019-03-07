Defasagem na tabela do Imposto de Renda já chega a 95%

Desde 1996 a tabela do imposto de renda é feito abaixo do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), criando uma defasagem de 95,46%. Se a tabela fosse atualizada, seria isenta pessoas que recebessem até R$ 3.689,93 e não R$1.903,98 como funciona nos dias de hoje. Esses dados foram divulgados por um estudo feito pelo Sindicato Nacional dos Autores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional). O Advogado especialista em direito tributário, Caleb Salomão Pereira, explica que mais de 200 mil contribuintes deveriam ser isentos de pagar o Imposto de Renda no ES, caso a tabela fosse atualizada. Confira as explicações.