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Defasagem na tabela do Imposto de Renda já chega a 95%

Segundo o advogado especialista em direito tributário, Caleb Salomão Pereira, mais de 200 mil contribuintes deveriam ser isentos de pagar o Imposto de Renda no ES, caso a tabela fosse atualizada

Publicado em 07 de Março de 2019 às 19:33

Publicado em 

07 mar 2019 às 19:33
Desde 1996 a tabela do imposto de renda é feito abaixo do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), criando uma defasagem de 95,46%. Se a tabela fosse atualizada, seria isenta pessoas que recebessem até R$ 3.689,93 e não R$1.903,98 como funciona nos dias de hoje. Esses dados foram divulgados por um estudo feito pelo Sindicato Nacional dos Autores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional). O Advogado especialista em direito tributário, Caleb Salomão Pereira, explica que mais de 200 mil contribuintes deveriam ser isentos de pagar o Imposto de Renda no ES, caso a tabela fosse atualizada. Confira as explicações.
 
Entrevista - John Gomes - Khaleb Salomão - 07-03-19.mp3

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