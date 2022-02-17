Decreto proíbe ambulantes e blocos nas ruas por um mês em Vitória

A Prefeitura de Vitória decidiu proibir a autorização para comércio ambulante temporário, além de vetar a concentração e os desfiles dos blocos de ruas, entre os dias 14 de fevereiro e 14 de março, período em que tradicionalmente ocorrem comemorações do feriado de Carnaval. A intenção de impedir o carnaval de rua havia sido anunciada no início do mês de janeiro, mas foi oficializada em um decreto publicado na última segunda (14), data em que as regras começaram a valer. A administração municipal afirma que não é possível a realização de eventos em que não haja controle do público.