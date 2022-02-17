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Carnaval

Decreto proíbe ambulantes e blocos nas ruas por um mês em Vitória

Ouça entrevista com Marcelo de Oliveira, secretário de Governo e de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 12:02

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 fev 2022 às 12:02
Bloco Regional da Nair no carnaval de rua de Vitória
Bloco Regional da Nair no carnaval de rua de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A Prefeitura de Vitória decidiu proibir a autorização para comércio ambulante temporário, além de vetar a concentração e os desfiles dos blocos de ruas, entre os dias 14 de fevereiro e 14 de março, período em que tradicionalmente ocorrem comemorações do feriado de Carnaval. A intenção de impedir o carnaval de rua havia sido anunciada no início do mês de janeiro, mas foi oficializada em um decreto publicado na última segunda (14), data em que as regras começaram a valer. A administração municipal afirma que não é possível a realização de eventos em que não haja controle do público.
O decreto considera o estágio de pandemia, classificado em março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde, também leva em conta o "emprego de medidas de prevenção, controle e contenção dos riscos" com objetivo de "evitar a disseminação da doença", como explica em entrevista à CBN Vitória, Marcelo de Oliveira, secretário de Governo e de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcelo de Oliveira - 17-02-22

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