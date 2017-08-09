Decreto presidencial permitirá abertura de supermercados aos domingos

Movimento em supermercado: lojistas podem escolher entre abertura ou não, além do horário de funcionamento Movimento em supermercado: lojistas podem escolher entre abertura ou não, além do horário de funcionamento Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo

O comércio em supermercados passará a ser atividade essencial, o que possibilitará a abertura aos domingos no Espírito Santo, independentemente de um acordo em convenção coletiva. O decreto presidencial será assinado no próximo dia 16, em Brasília.

De acordo com o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados, Helio Schneider, com a assinatura do decreto, a possibilidade de abertura se torna imediata, no entanto, o setor entende que o acordo coletivo firmado com os trabalhadores precisa ser respeitando, adiando então para novembro a reabertura dos estabelecimentos aos domingos.

O Espírito Santo é hoje o único Estado brasileiro onde supermercados não podem abrir aos domingos. Isso começou em um acordo feito no ano de 2009, entre o segmento dos supermercadistas e os sindicatos dos trabalhadores do comércio.