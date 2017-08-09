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Economia

Decreto presidencial permitirá abertura de supermercados aos domingos

Michel Temer assina o decreto no dia 16 deste mês

Publicado em 09 de Agosto de 2017 às 13:29

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 ago 2017 às 13:29
Movimento em supermercado: lojistas podem escolher entre abertura ou não, além do horário de funcionamento Movimento em supermercado: lojistas podem escolher entre abertura ou não, além do horário de funcionamento Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo
O comércio em supermercados passará a ser atividade essencial, o que possibilitará a abertura aos domingos no Espírito Santo, independentemente de um acordo em convenção coletiva. O decreto presidencial será assinado no próximo dia 16, em Brasília.
De acordo com o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados, Helio Schneider, com a assinatura do decreto, a possibilidade de abertura se torna imediata, no entanto, o setor entende que o acordo coletivo firmado com os trabalhadores precisa ser respeitando, adiando então para novembro a reabertura dos estabelecimentos aos domingos.
O Espírito Santo é hoje o único Estado brasileiro onde supermercados não podem abrir aos domingos. Isso começou em um acordo feito no ano de 2009, entre o segmento dos supermercadistas e os sindicatos dos trabalhadores do comércio.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Helio Schneider - 09-08-17

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