Decreto de Guarapari vai regulamentar uso de tendas nas praias

O loteamento das praias de Guarapari, principalmente nas praias das Virtudes, do Morro, de Peracanga e das Castanheiras, é uma realidade que incomoda há alguns anos. Agora, rumo ao verão de 2019, a prefeitura de Guarapari informa que a instalação de tendas de forma contínua nas praias do município será regulamentada. O objetivo, segundo a Secretaria Municipal de Postura e Trânsito da cidade, é democratizar o espaço da areia.

Em cartazes divulgados na cidade, por exemplo, é apontado que não será permitida a colocação de tendas nas praias do município e que o objetivo, justamente, é acabar com a ocupação irregular da praia, tendo em vista a reclamação de banhistas e comerciantes que têm os negócios à beira da praia. As tendas serão permitidas apenas no período do réveillon. Assim, a prefeitura afirma que o decreto - ainda sem data para publicação - contemplará a permissão para a colocação de tendas apenas por períodos mais longos e apenas em algumas datas específicas no ano. Valores para quem desrespeitar as regras serão informados por meio do decreto. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a Secretária de Postura e Trânsito de Guarapari, Cláudia Martins, detalha a medida. Confira!