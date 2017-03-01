A entrega da declaração do Imposto de Renda 2017 relacionado aos ganhos de 2016 começa nesta quinta-feira (02). De acordo Receita Federal, o prazo vai até às 20h do dia 28 de abril. Nesse ano, o esperado é que 28,3 milhões de declarações sejam feitas, 340 mil contribuintes a mais do que no ano passado. Foi disponibilizado pelo Fisco o download do programa que gera o Imposto de Renda de 2017.
Uma das novidades desse ano é que os dependentes a partir de 12 anos precisam ser identificados com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) - antes a idade era de 14 anos. O presidente da Associação dos Contadores de Vila Velha, Rodrigo Sangali, explica mais sobre as outras novidades, quem e como deve declarar o Imposto de renda e muito mais.Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Rodrigo Sangali - 01-03-17
Lotes de restituição
1º – 16 de junho;
2º – 17 de julho
3º – 15 de agosto
4º – 15 de setembro
5º – 16 de outubro
6º – 16 de novembro
7º – 15 de dezembro