A entrega da declaração do Imposto de Renda 2017 relacionado aos ganhos de 2016 começa nesta quinta-feira (02). De acordo Receita Federal, o prazo vai até às 20h do dia 28 de abril. Nesse ano, o esperado é que 28,3 milhões de declarações sejam feitas, 340 mil contribuintes a mais do que no ano passado. Foi disponibilizado pelo Fisco o download do programa que gera o Imposto de Renda de 2017.