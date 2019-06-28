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Declaração de operações com criptoativos: tire suas dúvidas

A obrigação de declarar as operações vale a partir de setembro, quando pessoas físicas e jurídicas - em especial as empresas que fazem intermediação de compras e vendas, as chamadas "exchanges" - deverão informar os dados de agosto

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 21:27

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

27 jun 2019 às 21:27
A Receita Federal publicou nesta semana um manual de preenchimento com detalhes sobre prazos, procedimentos e dados para informar operações envolvendo criptoativos, como o bitcoin, mais popular no mercado. É sobre este assunto que nós conversamos com Rafael Santiago Lima, Coordenador de Estudos de Atividades Fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil. A obrigação de declarar as operações vale a partir de setembro, quando pessoas físicas e jurídicas – em especial as empresas que fazem intermediação de compras e vendas, as chamadas “exchanges” – deverão informar os dados de agosto.
Entrevista - Fábio Botacin - Rafael Santiago Lima - 27-06-19.mp3

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