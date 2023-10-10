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Restrições no Santos Dumont

Decisão sobre manutenção dos voos diretos de Vitória para o RJ sai esta semana

Ouça entrevista com o vice-governador Ricardo Ferraço

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 11:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 out 2023 às 11:07
Avião, voo, serviço de bordo
Avião, voo Crédito: Getty Images
As companhias aéreas começaram neste mês a reduzirem os voos que ligam o Aeroporto de Vitória ao Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A Azul anunciou que deixou de operar todos os três voos diários que fazia nesse trecho. Já a Gol reduziu o número de voos diários de quatro para três. A Latam ainda mantém quatro por dia. Essas restrições têm sido impostas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Uma Resolução do Conselho de Aviação Civil da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) do Ministério dos Portos e Aeroportos publicada, em 10 de agosto, no Diário Oficial da União, limita a operação do Santos Dumont para aeroportos a até 400 km de distância. Diante desse cenário, o Ministério de Portos e Aeroportos anunciou a criação de grupo de trabalho para avaliar o pleito do governo do Espírito Santo e da Bancada Federal para manutenção dos voos diretos entre os aeroportos de Vitória e Santos Dumont. Em entrevista à CBN Vitória, o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, adiantou que a decisão sobre a manutenção ou não dos voos deve sair nos próximos dias. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Ricardo Ferraço - 10-10-23.mp3

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