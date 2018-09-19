Decisão do STF sobre superlotação vale para todo o estado

Todas as unidades de internação de menores no Espírito Santo terão que acompanhar a decisão recente do Supremo Tribunal Federal que limitou, em uma decisão inédita, que a superlotação nas unidades não pode ultrapassar os 119%. Este é o entendimento da juíza Patrícia Neves, coordenadora das Varas da Infância e da Juventude. Segundo ela, atualmente o problema é identificado na unidade localizada no Norte do Estado, mas caso as unidades da Região Metropolitana e Sul cheguem a esta capacidade, também terão que reduzir o número de internos.

Patrícia Neves também destaca a necessidade de realização de uma audiência pública, com a participação de outros poderes, para discutir o impasse sobre a internação de adolescentes infratores.

Se por um lado há a decisão do STF de liberar menores quando se atingir a lotação, por outro há a necessidade diária de cumprir o que determina a legislação, que é de internar os menores que cometem atos infracionais graves, ressalta a magistrada.

A audiência pública deve ocorrer após o período eleitoral e a necessidade de convocação consta de uma nota divulgada pelo Tribunal de Justiça do Estado. No documento, magistrados destacam que dois processos tramitam pedindo a construção de uma nova unidade de internação de menores em Colatina, região Noroeste, e a reforma e ampliação das unidades de Cachoeiro, Sul do Estado, decorrentes de ações civis propostas pelo Ministério Público do Estado.