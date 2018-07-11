Decisão da Justiça sobre fiador pode encarecer aluguel

Uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal (STF) coloca em xeque a figura do fiador nos contratos de locação comercial e abre precedente também para os casos de alugueis residenciais. A 1ª Turma do STF decidiu, no início de junho, que não seria possível penhorar o bem de família do fiador na locação comercial. Na avaliação do advogado especialista em Direito Imobiliário, Diovano Rosetti, a decisão pode encarecer aluguéis e exigir novas garantias nos contratos.