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MERCADO IMOBILIÁRIO

Decisão da Justiça sobre fiador pode encarecer aluguel

A 1ª Turma do STF decidiu, no início de junho, que não seria possível penhorar o bem de família do fiador na locação comercial

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 11:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 jul 2018 às 11:10
Uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal (STF) coloca em xeque a figura do fiador nos contratos de locação comercial e abre precedente também para os casos de alugueis residenciais. A 1ª Turma do STF decidiu, no início de junho, que não seria possível penhorar o bem de família do fiador na locação comercial. Na avaliação do advogado especialista em Direito Imobiliário, Diovano Rosetti, a decisão pode encarecer aluguéis e exigir novas garantias nos contratos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Diovano Rosetti - 11-07-18

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