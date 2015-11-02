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ENTREVISTA

"Décimo terceiro salário deve ser utilizado para planejamento financeiro familiar", diz especialista

Todo trabalhador com carteira assinada, bem como aposentados, pensionistas e trabalhadores avulsos têm direito ao dinheiro extra

Publicado em 02 de Novembro de 2015 às 14:26

Publicado em 

02 nov 2015 às 14:26
O décimo terceiro salário é um direito garantido pelo art. 7º da Constituição Federal de 1988 e consiste no pagamento de um salário extra ao trabalhador que teve mais de 15 dias de exercício durante o respectivo ano civil. Todo trabalhador com carteira assinada, bem como aposentados, pensionistas e trabalhadores avulsos têm direito ao dinheiro extra.
De acordo com o economista Marcelo Loyola Fraga, o dinheiro deve ser visto como uma oportunidade de se fazer um planejamento familiar. Confira.
Entrevista - Alexandre Lemos - Marcelo Loyola - 02-11-15

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