"Décimo terceiro salário deve ser utilizado para planejamento financeiro familiar", diz especialista

O décimo terceiro salário é um direito garantido pelo art. 7º da Constituição Federal de 1988 e consiste no pagamento de um salário extra ao trabalhador que teve mais de 15 dias de exercício durante o respectivo ano civil. Todo trabalhador com carteira assinada, bem como aposentados, pensionistas e trabalhadores avulsos têm direito ao dinheiro extra.
De acordo com o economista Marcelo Loyola Fraga, o dinheiro deve ser visto como uma oportunidade de se fazer um planejamento familiar. Confira.
Entrevista - Alexandre Lemos - Marcelo Loyola - 02-11-15