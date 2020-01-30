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PONTO DE VISTA

Debate: entregadores de aplicativos devem ter vínculo trabalhista?

Especialistas explicam: existe vínculo empregatício entre entregadores e aplicativos?

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 21:09

Publicado em 

29 jan 2020 às 21:09
Aumenta o numero de motos Crédito: TV Gazeta Sul
Nestas semana a Justiça Trabalhista de São Paulo negou uma ação civil pública que pedia vínculo empregatício entre o iFood e os entregadores que atuam na plataforma. A juíza responsável pelo caso afirmou que o trabalho dos entregadores não caracterizava vínculo “em razão das peculiaridades da forma de organização do trabalho que, de fato, é inovadora e somente possível por intermédio da tecnologia”. A fundamentação dividiu opiniões dos especialistas em Direito do Trabalho. Este é o tema que a gente discute nesta edição do "Ponto de Vista" na Rádio CBN Vitória.
Em entrevista, Ricardo Calcini, professor de Direito do Trabalho, discorda da maneira na qual a discussão ocorreu. Para ele, a ação civil pública não era o meio correto para a garantia de um possível direito ao vínculo empregatício. "Seria necessário analisar, especificadamente, cada um dos motoboys para verificar a existência do seu efetivo direito ao vínculo de emprego, o que é absolutamente inviável na via coletiva". "A via coletiva somente será apta quando for igualmente ou mais eficaz do que tutela individual, o que não se verifica no caso dos motoboys da IFood", explica.
Já Cássio Moro, Juiz do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 17º Região, aponta que é necessário se discutir garantias mínimas aos trabalhadores conforme a Constituição e que o Legislativo deverá se debruçar sobre isso.
Ouça o debate: 
 
Ponto de Vista - 29-01-20.mp3

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