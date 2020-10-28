Debate: concessão de UBS trará eficiência ou é projeto de incertezas?

Um decreto publicado na última terça-feira (27) permite que o Ministério da Economia realize estudos para a inclusão das Unidades Básicas de Saúde (UBS), dentro do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (PPI). O PPI é o programa de privatizações do governo federal, em projetos que incluem desde ferrovias até empresas públicas. O decreto número 10.530, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, afirma que a "política de fomento ao setor de atenção primária à saúde" está "qualificada" para participar do PPI. O texto levantou polêmica nas redes sociais e a hashtah "Defenda o SUS" chegou ao primeiro lugar dos assuntos mais comentados do mundo no Twitter.