Debate CBN: morador em situação de rua x uso de drogas

Um caso envolvendo a situação de moradores de rua causou comoção nos últimos dias. Uma mulher morreu, após ser atingida por uma barra de ferro, arremessada por um morador de rua, em Vila Velha. O caso reacendeu o debate sobre a abordagem ao morador e o que é feito em caso do uso de drogas. Para debater o assunto, a CBN Vitória convidou a secretária de Assistência Social de Vila Velha, Ana Cláudia Simões; a médica psiquiatra, Melina Silva Cruz e a Defensora Pública; Keila Marcone. Pontos levantados ao longo da discussão confirmaram que há falha do poder público em garantir uma assistência continuada e multidisciplinar; assim como o fato de que deve haver atenção diferenciada para quem está em situação de rua de quem busca a rua para consumidor drogas. Acompanhe: