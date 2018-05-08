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Debate CBN: morador em situação de rua x uso de drogas

Especialistas debatem a necessidade de uma atenção diferenciada para quem está em situação de rua e para quem busca a rua para consumidor drogas

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 12:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 mai 2018 às 12:46
Um caso envolvendo a situação de moradores de rua causou comoção nos últimos dias. Uma mulher morreu, após ser atingida por uma barra de ferro, arremessada por um morador de rua, em Vila Velha. O caso reacendeu o debate sobre a abordagem ao morador e o que é feito em caso do uso de drogas. Para debater o assunto, a CBN Vitória convidou a secretária de Assistência Social de Vila Velha, Ana Cláudia Simões; a médica psiquiatra, Melina Silva Cruz e a Defensora Pública; Keila Marcone. Pontos levantados ao longo da discussão confirmaram que há falha do poder público em garantir uma assistência continuada e multidisciplinar; assim como o fato de que deve haver atenção diferenciada para quem está em situação de rua de quem busca a rua para consumidor drogas. Acompanhe:
Entrevista - Fernanda Queiroz - Melina Silva Cruz, Ana Cláudia Simões e Keila Marconi - 08-05-18

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