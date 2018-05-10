Debate CBN: aprovação do texto-base do cadastro positivo

Após várias tentativas, a Câmara Federal aprovou por 273 a 150 votos o texto-base da proposta que torna obrigatória a inclusão de consumidores e empresas no cadastro positivo. O cadastro positivo já existe há 7 anos, mas hoje a participação do consumidor é voluntária. Os dados sobre pagamentos realizados na data correta são repassados a empresas que formulam uma nota. O objetivo da medida é permitir que aqueles que pagam as contas em dia tenham acesso a juros menores.

A oposição critica a proposta, pois argumenta que ela coloca em risco o sigilo e a segurança dos dados dos consumidores. O texto aprovado prevê ainda que o Congresso Nacional fará uma avaliação, a partir de dados enviados pelo Banco Central dois anos após a vigência da lei, para verificar se houve redução dos juros ao consumidor conforme o prometido.

Na explicação da doutora em Economia e professora da Fucape, Arilda Teixeira, a iniciativa é positiva. O motivo? Porque ela pode beneficiar os bons pagadores no sentido de que sejam cobradas taxas de financiamento mais baratas. “Porque na taxa de financiamento, dentro do juros um deles é o risco da inadimplência. Dessa forma, quando uma pessoa tem um histórico de ser uma pessoa que cumpre sus prazos, pague suas dívidas, o risco dessa pessoa não pagar e muito menor do que de outros e, o cadastro positivo vai permitir que as empresas tenham esta informação”, defende.

Já na visão do advogado do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), Igor Britto,o Cadastro Positivo pode ser uma ameaça a proteção de dados pessoais dos consumidores, pois elas não estarão mais sob sigilo bancário e, portanto, atores do mercado podem violar essas informações e atacar os consumidores com a baixa de juros. É o que afirma o Instituto de Defesa ao Consumidor (Idec), que colaborou para que ocorressem 12 alterações na lei e que acredita que ainda não são suficientes e a lei continuaria a prejudicar o consumidor. Confira mais detalhes sobre o ponto de vista em uma entrevista com o advogado do Idec, Igor Britto.