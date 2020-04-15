Debate: aulas via internet buscam manter vínculo do aluno com escola

Computador Crédito: Pixabay

Com as escolas fechadas pelo país, como maneira de evitar o avanço do novo coronavírus, os alunos estão sem aulas presenciais. Com isso, o ensino a distância e a realidade de aulas online passam a ser debatidas entre especialistas da área da educação. Em meio a um cenário tão novo, como escolas, professores e alunos estarão preparados para lidar com essas transformações? Outros questionamentos também envolvem como deve ser tratada a formação dos professores e também o papel dos pais na educação dos filhos. É sobre esse assunto que a gente discute neste Ponto de Vista desta quarta-feira (15).

Participam da conversa os seguintes convidados: Geraldo Diório, Superintendente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES) e Cleonara Maria Schwartz, professora do Programa de Pós-graduação em Educação da Ufes e doutora em Educação.

Ouça o debate completo:

Your browser does not support the audio element. PONTO DE VISTA - 15-04-20

Adaptação

O representante do Sinepe explica que as instituições de ensino do Espírito Santo "não medem esforços para assegurar o cumprimento do ano letivo" e que essas instituições que possuem plataformas online disponibilizam aulas em vídeos, gravados por professores em home office. Além disso, exercícios e professores ficam online em chats nos horários de aulas para esclarecer dúvidas.

Segundo Diório, as ferramentas digitais aparecem como alternativa mais viável neste momento, mas que precisam de ser acompanhadas junto aos representantes das escolas. "Ninguém estava preparado para passar por esse momento, mas estamos nos adequando. É tudo muito novo e vai exigir esforço por parte de todos nós", esclarece.

Políticas públicas e desigualdades

Cleonara defende que o momento reforça a importância da figura do professor e que é necessário que se discuta a sob em quais condições os professores estarão dando aulas e os alunos recebendo o conteúdo. "Não é todo mundo que vai ter computador e TV dentro de casa à disposição. A gente tem que reconhecer que é um processo novo, mas que vai exigir que tenhamos políticas públicas pensadas pra escolas, professores e alunos", defende.