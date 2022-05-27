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Esporte

De volta aos treinos, Paulo André vai conciliar compromissos dentro e fora das pistas

O entrevistado é o atleta olímpico Paulo André Camilo

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 18:28

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

27 mai 2022 às 18:28
Paulo André retorna aos treinos
Paulo André retorna aos treinos Crédito: Rodrigo Gavini
Paulo André Camilo voltou aos treinos. Após ficar quase cem dias confinado na casa do Big Brother Brasil, da TV Globo, o atleta voltou à pista de atletismo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Exames indicaram que ele está apto para voltar a treinar. Como precisa cumprir outros compromissos fora das pistas, Paulo André disse que vai voltar às atividades esportivas gradativamente, sem estabelecer metas ou definir competições que pretende pretende participar. Ouça a entrevista concedida por ele ao CBN Cotidiano:
Mario Bonella entrevista Paulo André - 27/05/2022

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