De volta aos treinos, Paulo André vai conciliar compromissos dentro e fora das pistas

Paulo André Camilo voltou aos treinos. Após ficar quase cem dias confinado na casa do Big Brother Brasil, da TV Globo, o atleta voltou à pista de atletismo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Exames indicaram que ele está apto para voltar a treinar. Como precisa cumprir outros compromissos fora das pistas, Paulo André disse que vai voltar às atividades esportivas gradativamente, sem estabelecer metas ou definir competições que pretende pretende participar. Ouça a entrevista concedida por ele ao CBN Cotidiano: