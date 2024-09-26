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Entrevista

De volta aos anos 1980: peça revive sucessos da década!

Ouça a conversa com o ator e cantor Daniel Del Sarto

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 17:18

Publicado em 

26 set 2024 às 17:18
Daniel Del Sarto traz a Vitória o espetáculo, Anos 80: Uma Experiência PLOC.
Daniel Del Sarto traz a Vitória o espetáculo, Anos 80: Uma Experiência PLOC. Crédito: Camila Mendes
Conhecido por suas atuações em “Malhação”, no seriado “Sandy & Junior” e em novelas da TV Globo, o ator e cantor Daniel Del Sarto traz a Vitória o seu novo espetáculo, “Anos 80: Uma Experiência PLOC”, uma homenagem do artista à década de ouro da música no Brasil e no mundo. Em cartaz, com sucesso, há dois anos no circuito nacional, a peça será apresentada no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no dia 27 de setembro, às 20h; no dia 28, às 20h30; e 29 de setembro, às 19h. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Daniel Del Sarto - 26-09-24

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