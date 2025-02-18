De volta ao passado, Novo Império celebra a boemia capixaba

Quinta escola a entrar na avenida no próximo sábado (22), a Novo Império volta ao passado para resgatar o espírito da boemia capixaba. Com o enredo "As voltas que a vida dá", a agremiação buscará levar todos os foliões e brincantes do Sambão do Povo para as décadas de 1930 e 1950, período bucólico da cidade de Vitória. Em entrevista à CBN Vitória, o carnavalesco da escola imperiana, Osvaldo Garcia, traz os detalhes do desfile. Ouça a conversa completa!
