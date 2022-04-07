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Capixabas pelo mundo

De Vitória para o mundo: capixaba fala sobre como é morar e estudar na Grécia

Ouça a conversa completa com Gabriel Baptista Peixoto!

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 17:56

Publicado em 

07 abr 2022 às 17:56
Capixaba na Grécia
Gabriel Baptista Peixoto é estudante de Mestrado em Arqueologia Clássica Crédito: Arquivo Pessoal
O "Capixabas pelo Mundo" desembarca, dessa vez, em terras gregas! A história em destaque é com o estudante de Mestrado em Arqueologia Clássica pela Universidade de Atenas, Gabriel Baptista Peixoto. Ele tem 21 anos, e é natural de Vitória. Ele saiu do Espírito Santo, passou um tempo em Portugal e, agora, mora em Atenas. No momento, Gabriel não pensa em voltar ao Brasil, mas revela sobre o que mais sente saudades: a família e a culinária brasileiras. "Aquele arroz com feijão", conta. Ouça a conversa completa!
Capixabas pelo Mundo - 07-04-22.mp3

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