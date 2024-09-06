De Vitória a Paris: técnico da seleção paralímpica de natação conta detalhes da modalidade

Arte Crédito: Arte A Gazeta

É nas águas da piscina La Defense Arena, em Paris, que os 37 atletas brasileiros paralímpicos estão dando um verdadeiro show de representatividade e orgulho. Com os resultados apresentados na última quarta-feira (4), o Brasil conquistou, até o momento, 20 medalhas na natação das Paralímpiadas 2024. Seis ouros, cinco pratas e nove bronzes que indicam o talento dos atletas, inclusive de duas nadadoras radicadas no Espírito Santo: Mariana Gesteira e Patrícia Pereira dos Santos.

Enquanto Mariana Gesteira pode exibir suas duas medalhas de bronze nas provas de 100 metros costas e 100 metros livres para nadadores da categoria S9, Patrícia Pereira carrega no peito uma medalha de prata pela prova de 50 metros peito para atletas da classe SB3. Por equipes, a mineira-capixaba também acumula uma medalha de bronze por revezamento 4 x 50 metros livre misto.

Em conversa com a CBN Vitória, um dos técnicos da seleção brasileira de natação paralímpica, o capixaba Leonardo Miglinas conta como o esporte é trabalhado em águas capixabas e como se deu a campanha apresentada pelos atletas paralímpicos em Paris 2024. Ouça a conversa completa!