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Esporte

De Vitória a Paris: técnico da seleção paralímpica de natação conta detalhes da modalidade

Ouça entrevista com o capixaba Leonardo Miglinas

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 11:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 set 2024 às 11:21
Conheça os oito capixabas nas Paralimpíadas
Arte Crédito: Arte A Gazeta
É nas águas da piscina La Defense Arena, em Paris, que os 37 atletas brasileiros paralímpicos estão dando um verdadeiro show de representatividade e orgulho. Com os resultados apresentados na última quarta-feira (4), o Brasil conquistou, até o momento, 20 medalhas na natação das Paralímpiadas 2024. Seis ouros, cinco pratas e nove bronzes que indicam o talento dos atletas, inclusive de duas nadadoras radicadas no Espírito Santo: Mariana Gesteira e Patrícia Pereira dos Santos.
Enquanto Mariana Gesteira pode exibir suas duas medalhas de bronze nas provas de 100 metros costas e 100 metros livres para nadadores da categoria S9, Patrícia Pereira carrega no peito uma medalha de prata pela prova de 50 metros peito para atletas da classe SB3. Por equipes, a mineira-capixaba também acumula uma medalha de bronze por revezamento 4 x 50 metros livre misto.
Em conversa com a CBN Vitória, um dos técnicos da seleção brasileira de natação paralímpica, o capixaba Leonardo Miglinas conta como o esporte é trabalhado em águas capixabas e como se deu a campanha apresentada pelos atletas paralímpicos em Paris 2024. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Leonardo Miglinas -06-09-24.mp3

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