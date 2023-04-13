De Venda Nova do Imigrante para o mundo: capixaba é referência em estudos de Química

Uma capixaba que teve a vida transformada pela educação pública. Juliana Falqueto, de 31 anos, é natural de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado. Ela cresceu na chamada vila "Pé da Serra", numa zona rural, ao lado dos pais, agricultores. Durante os estudos, se apaixonou pela Química. "Quando vi a tabela periódica pela primeira vez, me apaixonei". A partir de então, sua vida foi transformada pela educação. Foi fazer bacharelado na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), estudar inglês e, na primeira experiência internacional, passou um ano e cinco meses nos Estados Unidos. Depois, retomou pro Brasil e, mais recentemente, foi convidada para estudar na Suíça, no pós-doutorado. Ouça a conversa completa!