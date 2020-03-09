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CHUVA NO ES

De sirene a sinos: como a população será alertada para chuva no ES

Acompanhe como vai funcionar nas cidades de Vitória e Iconha

Publicado em 09 de Março de 2020 às 11:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 mar 2020 às 11:26
Com o objetivo de prevenir a ocorrência de desastres, cidades capixabas têm se mobilizado e criado formas de se comunicar junto à população a fim de informar sobre esses riscos. Em Vitória, por exemplo, moradores serão alertados sobre a força e o impacto que as chuvas poderão causar nas comunidades onde vivem por meio de sirenes. A prefeitura pretende instalar os equipamentos que emitem alertas sonoros no primeiro semestre do próximo ano, segundo informou em entrevista à rádio CBN Vitória, o coordenador da Defesa Civil de Vitória, Jonathan Jantorno.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jonathan Jantorno - 09-03-20
Em Iconha, no Sul do Estado, os sinos das igrejas católicas das comunidades mais sujeitas a enchentes e alagamentos vão soar quando houver ameaça de um novo desastre ambiental. A informação é coordenadora da Defesa Civil de Iconha, Nelsani Maria Rigo, em entrevista à rádio CBN Vitória.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nelsani Maria Rigo - 09-03-20

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