De sirene a sinos: como a população será alertada para chuva no ES

Com o objetivo de prevenir a ocorrência de desastres, cidades capixabas têm se mobilizado e criado formas de se comunicar junto à população a fim de informar sobre esses riscos. Em Vitória, por exemplo, moradores serão alertados sobre a força e o impacto que as chuvas poderão causar nas comunidades onde vivem por meio de sirenes. A prefeitura pretende instalar os equipamentos que emitem alertas sonoros no primeiro semestre do próximo ano, segundo informou em entrevista à rádio CBN Vitória, o coordenador da Defesa Civil de Vitória, Jonathan Jantorno.