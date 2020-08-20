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APÓS NOTIFICAÇÃO DA SPU

De saída dos galpões em Vitória, Conab-ES espera por projeto em Viana

Produção agrícola atual deverá ser direcionada para as unidades da Conab nos municípios de Colatina e Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 16:54

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

20 ago 2020 às 16:54
Unidade Armazenadora de Camburi, conhecida como galpões do IBC, em Jardim da Penha, Vitória Crédito: CONAB
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no Espírito Santo já iniciou o processo de retirada da sua produção dos Galpões do Instituto Brasileiro do Café (IBC) localizados em Jardim da Penha, em Vitória. A União decidiu vender o imóvel, bem como outros 11 localizados no Estado. Em entrevista ao CBN Cotidiano nesta quinta (20), o superintendente da Conab no Espírito Santo, Kerley Mesquita de Souza, explicou que, ainda no mês de fevereiro, a Conab foi notificada a sair do local. O processo de redução de armazenamento foi iniciado após esse comunicado por parte da Superintendência de Patrimônio da União (SPU).
Acompanhe as explicações!
Entrevista - Kerley Mesquita de Souza - 20-08-20
"A gente está em curso com o processo de remoção desde que fomos notificados pela SPU. Mas o produtor não vai ficar desamparado. Uma pequena estrutura ainda é mantida em Jardim da Penha e o estoque daqui vai ser direcionado para unidades armazenadoras de Colatina e Cachoeiro de Itapemirim", explica. A nova área a ser ocupada pela Companhia ainda não está definida. A proposta inicial é de que eles ocupariam o Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, mas após protestos do setor cultural e articulação política, a imóvel deverá ser cedido para o governo do Estado, segundo informou o superintendente nacional de Patrimônio da União, Fernando Antônio Bispo, no último dia 13 de agosto. 
 

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