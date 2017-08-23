De quase 20 mil inquéritos, 80% são arquivados

Dos quase 20 mil inquéritos envolvendo crimes dolosos ocorridos no Espírito Santo até 2009, e que aguardavam por apuração, em média, 80% foram arquivados. Os dados constam do "Inqueritômetro" do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Segundo o promotor do Ministério Público Estadual, Pedro Ivo de Sousa, gestor no Estado da Força Tarefa das Metas da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp), os arquivamentos não se resumem a não solução dos casos.
Em muitos inquéritos não finalizados há outros tipos de impedimento, como, por exemplo, responsáveis já mortos. Já o Processômetro, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aponta que 15,4% das ações propostas foram julgadas até 2017.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Pedro Ivo de Sousa - 23-08-17