De quase 20 mil inquéritos, 80% são arquivados

Dos quase 20 mil inquéritos envolvendo crimes dolosos ocorridos no Espírito Santo até 2009, e que aguardavam por apuração, em média, 80% foram arquivados. Os dados constam do "Inqueritômetro" do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Segundo o promotor do Ministério Público Estadual, Pedro Ivo de Sousa, gestor no Estado da Força Tarefa das Metas da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp), os arquivamentos não se resumem a não solução dos casos.