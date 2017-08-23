Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Polícia

De quase 20 mil inquéritos, 80% são arquivados

Segundo o promotor, os arquivamentos não se resumem a não solução dos casos

Publicado em 23 de Agosto de 2017 às 15:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 ago 2017 às 15:46
Dos quase 20 mil inquéritos envolvendo crimes dolosos ocorridos no Espírito Santo até 2009, e que aguardavam por apuração, em média, 80% foram arquivados. Os dados constam do "Inqueritômetro" do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Segundo o promotor do Ministério Público Estadual, Pedro Ivo de Sousa, gestor no Estado da Força Tarefa das Metas da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp), os arquivamentos não se resumem a não solução dos casos.
Em muitos inquéritos não finalizados há outros tipos de impedimento, como, por exemplo, responsáveis já mortos. Já o Processômetro, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aponta que 15,4% das ações propostas foram julgadas até 2017. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Pedro Ivo de Sousa - 23-08-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O apresentador Felipe Khoury enacara a travessia ES x MG pelo Parque Nacional do Caparaó
Destinos Capixabas chega ao último episódio da temporada com travessia transformadora entre ES e MG
Imagem de destaque
Tarifaço dos EUA contra o Brasil pode bater em 37,5% com soma de investigações
Violência contra crianças e adolescentes
Articulação intersetorial fortalece a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados