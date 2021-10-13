De quanta água o nosso corpo realmente precisa? Médica explica!

Somos bombardeados por uma série de mensagens dizendo que devemos tomar litros de água todos os dias, o que seria o segredo para ter uma boa saúde, se sentir mais disposto, perder peso e até evitar doenças. Mas, afinal, existe uma quantidade "ideal" de água que deve ser ingerida diariamente? A recomendação pelo consumo diário de dois litros de água é a correta? Em entrevista à CBN Vitória, a médica nefrologista Alice Pignaton, presidente da Sociedade de Nefrologia do Espírito Santo, esclarece as dúvidas sobre o assunto. Acompanhe as explicações completas sobre o assunto!