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Saúde e Bem-Estar

De quanta água o nosso corpo realmente precisa? Médica explica!

Em entrevista à CBN Vitória, a médica nefrologista Alice Pignaton esclarece as dúvidas sobre o assunto

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 11:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 out 2021 às 11:20
Qual é a quantidade de água que seu corpo precisa?
Qual é a quantidade de água que seu corpo precisa? Crédito: Freepik
Somos bombardeados por uma série de mensagens dizendo que devemos tomar litros de água todos os dias, o que seria o segredo para ter uma boa saúde, se sentir mais disposto, perder peso e até evitar doenças. Mas, afinal, existe uma quantidade "ideal" de água que deve ser ingerida diariamente? A recomendação pelo consumo diário de dois litros de água é a correta? Em entrevista à CBN Vitória, a médica nefrologista Alice Pignaton, presidente da Sociedade de Nefrologia do Espírito Santo, esclarece as dúvidas sobre o assunto. Acompanhe as explicações completas sobre o assunto!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alice Pignaton - 13-10-21.mp3

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