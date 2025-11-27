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Verão chegando!

De piscinas às praias: Corpo de Bombeiros reforça dicas para evitar afogamentos!

Ouça entrevista com a Major do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Gabriela Andrade

Publicado em 27 de Novembro de 2025 às 11:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 nov 2025 às 11:39
Homem na Praia de Itaparica, em Vila Velha, diante de placa de risco de afogamento
 placa de risco de afogamento Crédito: Ricardo Medeiros - 23-09-2019
O verão começa oficialmente em 21 de dezembro, às 12h03 (horário de Brasília), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O período marca também a chegada da temporada de férias escolares e de muito calor. O Corpo de Bombeiros reforça orientações para que os veranistas possam aproveitar com segurança as atividades de lazer em águas. A prevenção é a principal ferramenta para evitar acidentes, especialmente no verão, quando piscinas, praias, rios, lagos e lagoas costumam ser utilizados com mais frequência. Em entrevista à CBN Vitória, a Major do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Gabriela Andrade, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Gabriela Andrade – 27-11-25.mp3

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