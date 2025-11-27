De piscinas às praias: Corpo de Bombeiros reforça dicas para evitar afogamentos!

O verão começa oficialmente em 21 de dezembro, às 12h03 (horário de Brasília), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O período marca também a chegada da temporada de férias escolares e de muito calor. O Corpo de Bombeiros reforça orientações para que os veranistas possam aproveitar com segurança as atividades de lazer em águas. A prevenção é a principal ferramenta para evitar acidentes, especialmente no verão, quando piscinas, praias, rios, lagos e lagoas costumam ser utilizados com mais frequência. Em entrevista à CBN Vitória, a Major do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Gabriela Andrade, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!