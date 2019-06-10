De onde virão os dados que vão alimentar o Cadastro Positivo?

A partir desta segunda-feira (10) começa a campanha nacional para divulgação do cadastro positivo. A lei que institui o novo cadastro foi sancionada em abril. O banco de dados que apresenta uma avaliação de risco de pessoas físicas e empresas para contrair empréstimos existe desde 2011. No entanto, com a nova legislação, a adesão passa ser automática, enquanto até o momento era voluntária.
O sistema será operado por instituições autorizadas pelo Banco Central. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Igor Britto, advogado do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), analisa que a lei tem o objetivo de trazer benefícios para os consumidores, porém é necessário ter cautela com relação ao assunto. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Igor Brito - 10-06-19.mp3
Ele defende que a novidade vai trazer mudança de comportamento entre os consumidores e isso dará acesso a informações financeiras mais precisas sobre os consumidores para as empresas - o bureau de crédito.
Essa inclusão de “bons pagadores” inclui uma preocupação em relação à segurança da utilização dessas informações. Outro problema está relacionado à transparência desses sistemas. "Tem pontos sobre a proteção de dados, ou quais são efetivamente os dados (de quais compras? em quais locais?) farão parte do cadastro. Essa lei precisa de regulamentação do Banco Central, ou mesmo de um decreto", afirmou.