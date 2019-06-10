De onde virão os dados que vão alimentar o Cadastro Positivo?

Cadastro Positivo já tem campanha sendo veiculada. Crédito: Divulgação

A partir desta segunda-feira (10) começa a campanha nacional para divulgação do cadastro positivo. A lei que institui o novo cadastro foi sancionada em abril. O banco de dados que apresenta uma avaliação de risco de pessoas físicas e empresas para contrair empréstimos existe desde 2011. No entanto, com a nova legislação, a adesão passa ser automática, enquanto até o momento era voluntária.

O sistema será operado por instituições autorizadas pelo Banco Central. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Igor Britto, advogado do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), analisa que a lei tem o objetivo de trazer benefícios para os consumidores, porém é necessário ter cautela com relação ao assunto. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Igor Brito - 10-06-19.mp3

Ele defende que a novidade vai trazer mudança de comportamento entre os consumidores e isso dará acesso a informações financeiras mais precisas sobre os consumidores para as empresas - o bureau de crédito.