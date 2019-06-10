Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTA

De onde virão os dados que vão alimentar o Cadastro Positivo?

Faltam 30 dias para o início efetivo do cadastro, que é obrigatório, e vai reunir dados de compras feitas por cada pessoa

Publicado em 10 de Junho de 2019 às 19:32

Publicado em 

10 jun 2019 às 19:32
Cadastro Positivo já tem campanha sendo veiculada. Crédito: Divulgação
A partir desta segunda-feira (10) começa a campanha nacional para divulgação do cadastro positivo. A lei que institui o novo cadastro foi sancionada em abril. O banco de dados que apresenta uma avaliação de risco de pessoas físicas e empresas para contrair empréstimos existe desde 2011. No entanto, com a nova legislação, a adesão passa ser automática, enquanto até o momento era voluntária.
O sistema será operado por instituições autorizadas pelo Banco Central. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Igor Britto, advogado do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), analisa que a lei tem o objetivo de trazer benefícios para os consumidores, porém é necessário ter cautela com relação ao assunto. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Igor Brito - 10-06-19.mp3
Ele defende que a novidade vai trazer mudança de comportamento entre os consumidores e isso dará acesso a informações financeiras mais precisas sobre os consumidores para as empresas - o bureau de crédito. 
Essa inclusão de “bons pagadores” inclui uma preocupação em relação à segurança da utilização dessas informações. Outro problema está relacionado à transparência desses sistemas. "Tem pontos sobre a proteção de dados, ou quais são efetivamente os dados (de quais compras? em quais locais?) farão parte do cadastro. Essa lei precisa de regulamentação do Banco Central, ou mesmo de um decreto", afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Copa do Mundo: 4 dicas para usar as cores do Brasil sem cair no óbvio
Imagem de destaque
'Obstáculos ao comércio' e 'incerteza': as reações à ameça de novo tarifaço de Trump contra o Brasil
Imagem de destaque
Canetas emagrecedoras: veja como recuperar a massa muscular perdida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados