De onde vem nossa relação afetiva com o português, nossa língua materna?

No dia 5 de novembro, o Brasil comemora o Dia Nacional da Língua Portuguesa. A data foi instituída por lei em junho de 2006, em homenagem a Rui Barbosa, um defensor ferrenho do idioma dito em solo brasileiro. Em clima de celebração desta língua tão rica, a CBN Vitoria recebe o doutor em linguística e professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Roberto Perobelli. Durante a conversa, iremos debater como a diversidade cultural do país torna a língua portuguesa tão viva e como é construída a relação afetiva com a língua materna. Ouça a conversa completa!