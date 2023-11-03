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Dia Nacional da Língua Portuguesa

De onde vem nossa relação afetiva com o português, nossa língua materna?

Ela recebeu influência de outras línguas, mas também contribuiu para muitas outras

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 10:48

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

03 nov 2023 às 10:48
5 de novembro, Dia Nacional da Língua Portuguesa:
5 de novembro, Dia Nacional da Língua Portuguesa: Crédito: Freepik
No dia 5 de novembro, o Brasil comemora o Dia Nacional da Língua Portuguesa. A data foi instituída por lei em junho de 2006, em homenagem a Rui Barbosa, um defensor ferrenho do idioma dito em solo brasileiro. Em clima de celebração desta língua tão rica, a CBN Vitoria recebe o doutor em linguística e professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Roberto Perobelli. Durante a conversa, iremos debater como a diversidade cultural do país torna a língua portuguesa tão viva e como é construída a relação afetiva com a língua materna. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA PATRICIA VALLIM - ROBERTO PEROBELLI - 03-11-23

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