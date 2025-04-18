De onde vem a tradição da torta capixaba na Semana Santa?

No Espírito Santo, a Semana Santa é quase sinônimo de torta capixaba! Preparado no período de quaresma, especialmente para ser consumido na Sexta-Feira da Paixão, o prato típico é símbolo da identidade capixaba. Com raízes em preparos indígenas e portugueses, a receita possui variações em todo o Estado: com bacalhau, palmito, repolho ou atum... O sabor marcante atravessa gerações e perpetua tradições. Em entrevista à CBN Vitória, o consultor de restaurantes e professor de Gastronomia, Chef Thiago Correia, conta de onde vêm a receita deste prato típico. Ouça a conversa completa!