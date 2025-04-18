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Tradição Capixaba

De onde vem a tradição da torta capixaba na Semana Santa?

Com raízes em preparos indígenas e portugueses, a receita possui variações em todo o Estado

Publicado em 18 de Abril de 2025 às 10:23

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

18 abr 2025 às 10:23
Torta Capixaba Crédito: Bruno Coelho
No Espírito Santo, a Semana Santa é quase sinônimo de torta capixaba! Preparado no período de quaresma, especialmente para ser consumido na Sexta-Feira da Paixão, o prato típico é símbolo da identidade capixaba. Com raízes em preparos indígenas e portugueses, a receita possui variações em todo o Estado: com bacalhau, palmito, repolho ou atum... O sabor marcante atravessa gerações e perpetua tradições. Em entrevista à CBN Vitória, o consultor de restaurantes e professor de Gastronomia, Chef Thiago Correia, conta de onde vêm a receita deste prato típico. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - THIAGO CORREIA - 14.58s - 18-04-25.mp3

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