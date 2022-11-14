De onde surge a noção de igualdade?

Cilindro de Ciro Crédito: Wikimedia

No alvorecer da modernidade surge, disfarçada, a ideia de igualdade. A Revolução Inglesa de 1688 – 1689. “A Bill of Rights”. É sobre esse contexto que o comentarista Rafael Simões trata nesta edição do “Direitos Humanos: que história é essa?”. “Os direitos humanos hoje são vistos como direito de sermos iguais e diferentes. A construção histórica dos Direitos Humanos é longa e vai, durante muito tempo, envolver fundamentalmente a questão da igualdade. Será apenas no século XX, que a questão das diferenças irá se colocar nesse conjunto”, aponta Simões.

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Poderíamos voltar ao chamado Cilindro de Ciro, um cilindro de barro que registra um decreto de Ciro II, rei persa, emitido depois de sua conquista da Babilônia, no ano de 539 a.C. Neste decreto, além de libertar os escravos, Ciro permitiu que aqueles que não eram da Babilônia retornassem às suas terras de origem e decretou a liberdade de culto.

Essas ideias vão se espalhar pelo mundo ao longo do tempo. Já falamos do papel da Grécia e Roma antigas na discussão, implementação e difusão dos ideais democráticos e republicanos e eles são fundamentais para a ideia dos Direitos Humanos, pois implicam uma chave central desses direitos: a ideia de que somos iguais, mas vamos dar um pulo no tempo e viajarmos para a Inglaterra do século XVII, quando acontece a chamada Revolução Gloriosa, em 1688, e a aprovação da Bill of Rights (Lei de Direitos), de 1689. Lá surge, disfarçada, a ideia de igualdade. Disfarçada porquê?

Na verdade, esse documento, a Bill of Rights, chega depois de uma luta política, muitas vezes violenta, com guerra civil, que custou a vida (e literalmente a cabeça) do Rei Charles I, que ocorreu na Inglaterra, entre 1625 e 1688, onde diversos grupos buscavam impor seus interesses e visões de mundo e religiosas. A Lei de Direitos, portanto, visava pacificar aquela sociedade turbulenta. Conseguiu, em parte ao menos, e durante um tempo. A Lei tem dois aspectos importantes:

1º - Estabelece o primado da Lei sobre o Monarca, aqueles direitos ali definidos (liberdade de movimento, de expressão, direito de propriedade, de voto e de participar do júri) são independentes da vontade do Rei, são direitos dos cidadãos.