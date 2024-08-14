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Nostra Gente

De onde são? As regiões de origem dos imigrantes italianos!

Ouça a participação do comentarista Cilmar Franceschetto

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 11:55

Publicado em 

14 ago 2024 às 11:55
Bandeira da Itália
Bandeira da Itália Crédito: Pexels
Conforme dados do Projeto Imigrantes Espírito Santo (www.imigrantes.es.gov.br), encontram-se no Espírito Santo representantes de todas as regiões da Itália, mas a preponderância é para aquelas do Norte (Vêneto, Lombardia, Trentino-Alto Ádige, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Vale d’Aosta), que, juntas, forneceram 92% dos imigrantes. Este é o assunto em destaque nesta edição do "Nostra Gente", com o comentarista Cilmar Franceschetto.
As regiões do centro contribuíram com 6% e as do sul, com 2% dos italianos. A região que mais contribui com o número de imigrantes foi o Vêneto, com praticamente 40% do total, seguida pela Lombardia, com 20%; Trentino-Alto Adige, com 13%; Emilia-Romagna com 10% e o Piemonte, com 5%. Entre 1874 e 1876, a predominância é para os trentinos; de 1876 a 1877 a maioria é de imigrantes lombardos. A partir de 1878 o Vêneto passa a dominar essa estatística. Venda Nova do Imigrante, Castelo são representantes da imigração vêneta, enquanto Santa Teresa a predominância e dos trentinos. Ouça a conversa completa!
CBN - NOSTRA GENTE -14-08-24.mp3

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