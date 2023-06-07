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Trânsito

De olho no trânsito: câmeras passam a flagrar infrações na Serra

Segundo a administração municipal, "o sistema 'Tagarela', que está contido na câmera, alerta o motorista que ele está cometendo determinada infração

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 11:13

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

07 jun 2023 às 11:13
Câmeras na Serra
Câmeras na Serra Crédito: Bruno Leão-Sedes/PMS
A prefeitura da Serra terminou na última sexta-feira (26) a sinalização que informa aos condutores a presença de câmeras de videomonitoramento aptas a fiscalizar o trânsito na cidade. Segundo a administração municipal, "o sistema 'Tagarela', que está contido na câmera, alerta o motorista que ele está cometendo determinada infração. Quem visualiza isso é o agente de trânsito, da Central de Videomonitoramento. Serão 30 dias assim, então, a partir do dia 26 de junho, vão começar a notificar/multar".
As 90 câmeras de videomonitoramento já instaladas no município, em razão do programa Olho Vivo, agora poderão fiscalizar se as regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e as medidas de segurança estão sendo seguidas corretamente pelos condutores. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor do Departamento de Operações de Trânsito (DOT), Fábio Alves, detalha o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Jose Carlos Schaeffer - Fábio Alves - 07-06-23.mp3

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