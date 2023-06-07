De olho no trânsito: câmeras passam a flagrar infrações na Serra

A prefeitura da Serra terminou na última sexta-feira (26) a sinalização que informa aos condutores a presença de câmeras de videomonitoramento aptas a fiscalizar o trânsito na cidade. Segundo a administração municipal, "o sistema 'Tagarela', que está contido na câmera, alerta o motorista que ele está cometendo determinada infração. Quem visualiza isso é o agente de trânsito, da Central de Videomonitoramento. Serão 30 dias assim, então, a partir do dia 26 de junho, vão começar a notificar/multar".