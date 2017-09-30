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De olho no bolso: Confira dicas para economizar combustível no carro

Para nos ajudar a esclarecer as dúvidas sobre o assunto convidamos o professor de Mecânica do Senai, Everton Peroni, para detalhar o assunto

Publicado em 30 de Setembro de 2017 às 12:14

Publicado em 

30 set 2017 às 12:14
No último mês de julho, os empresários do setor de transporte foram surpreendidos com a notícia de que o governo deverá subir a alíquota de PIS/Cofins sobre o diesel. Nesse cenário, para a maior parte dos motoristas trata-se de um desejo comum: conseguir economizar combustível. Mas você sabia que itens como calibrar os pneus podem fazer muita diferença no consumo? Para nos ajudar a esclarecer as dúvidas sobre o assunto convidamos o professor de Mecânica do Senai, Everton Peroni, para detalhar o assunto. Acompanhe as dicas!
Entrevista John Gomes com Everton Peroni - 30-09-17.mp3

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