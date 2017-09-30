De olho no bolso: Confira dicas para economizar combustível no carro

No último mês de julho, os empresários do setor de transporte foram surpreendidos com a notícia de que o governo deverá subir a alíquota de PIS/Cofins sobre o diesel. Nesse cenário, para a maior parte dos motoristas trata-se de um desejo comum: conseguir economizar combustível. Mas você sabia que itens como calibrar os pneus podem fazer muita diferença no consumo? Para nos ajudar a esclarecer as dúvidas sobre o assunto convidamos o professor de Mecânica do Senai, Everton Peroni, para detalhar o assunto. Acompanhe as dicas!